Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis pronto a offrirgli bonus milionari (Di mercoledì 4 agosto 2021) La trattativa in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne non è stata ancora avviata, ma De Laurentiis studia il modo per convincere il capitano In casa Napoli tiene ancora banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne e, con il ritorno del capitano dalla vacanze, la trattativa tra le parti è pronta a infiammarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano e il presidente De Laurentiis avranno un primo faccia a faccia nel ritiro di Castel di Sangro dove si cercherà di mettere le basi per il prolungamento del contratto che scade ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) La trattativa in casaper ildi Lorenzonon è stata ancora avviata, ma Destudia il modo per convincere il capitano In casatiene ancora banco la questione legata aldi Lorenzoe, con il ritorno del capitano dalla vacanze, la trattativa tra le parti è pronta a infiammarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano e il presidente Deavranno un primo faccia a faccia nel ritiro di Castel di Sangro dove si cercherà di mettere le basi per il prolungamento del contratto che scade ...

