Laila muore in fabbrica schiacciata da un macchinario il compagno vuole la verità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aveva 40 anni e una figlia di 4 ora di lei rimangono i ricordi del comagno che vuole fare chiarezza sulla vicenda Laila El Harim aveva 40 anni, viveva a Modena con il compagno Manuele Altiero e la loro piccola di 4 anni, sognava il matrimonio e una casa a Gallipoli. Sogni che purtroppo rimarranno L'articolo proviene da Leggilo.org.

