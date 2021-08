Incendi Sardegna: il cane Angelo non ce l’ha fatta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Angelo, il cane simbolo degli Incendi che stanno devastando la Sardegna non ce l’ha fatta. Ecco le parole piene di dolore Angelo, il cane simbolo degli Incendi in Sardegna non ce l’ha fatta. Nella notte, la Clinica Duemari di Oristano ha postato la scritta “Non soffre più“. Le parole piene di dolore hanno immediatamente colpito tutti coloro che pregavano e speravano che Angelo sopravvivesse. La foto che ha fatto il giro del web, mostrava il cane ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021), ilsimbolo degliche stanno devastando lanon ce. Ecco le parole piene di dolore, ilsimbolo degliinnon ce. Nella notte, la Clinica Duemari di Oristano ha postato la scritta “Non soffre più“. Le parole piene di dolore hanno immediatamente colpito tutti coloro che pregavano e speravano chesopravvivesse. La foto che ha fatto il giro del web, mostrava il...

