Incendi ad Atene, la città assediata da 81 roghi. Le autorità: “Non uscite di casa” – Video (Di mercoledì 4 agosto 2021) A circa 30 chilometri a nord di Atene oltre mille persone di alcuni paesi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli Incendi che si sono sviluppati sul monte Parnitha, uno dei tre colli nei sobborghi della capitale greca. Più di 500 vigili del fuoco con aerei ed elicotteri stanno cercando di contenere le fiamme, ma il loro lavoro è complicato da 81 focolai scoppiati nella zona. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare in casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) A circa 30 chilometri a nord dioltre mille persone di alcuni paesi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degliche si sono sviluppati sul monte Parnitha, uno dei tre colli nei sobborghi della capitale greca. Più di 500 vigili del fuoco con aerei ed elicotteri stanno cercando di contenere le fiamme, ma il loro lavoro è complicato da 81 focolai scoppiati nella zona. Lehanno invitato i cittadini a restare in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Gli incendi assediano Atene, le autorità: «Rimanete in casa». Fumo sull’Acropoli - LaStampa : Grecia, gli incendi assediano Atene: migliaia di sfollati, case distrutte - statodelsud : Incendi in Grecia, fiamme minacciano Nord di Atene. Abitazioni a rischio. LE FOTO - Pino__Merola : Incendi in Grecia, fiamme minacciano Nord di Atene. Abitazioni a rischio. LE FOTO - CorriereUmbria : La Grecia lotta contro gli incendi: Atene è assediata dalle fiamme, migliaia di sfollati. 'Dietro di noi c'è l'infe… -