"Ho lavorato in uno strip club". Romina Carrisi, la rivelazione sul suo passato a Los Angeles: "Quando arrivava Tarantino..." (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Ho lavorato in uno strip club": Romina Carrisi ha rivelato un dettaglio del suo passato a Los Angeles. La figlia di Al Bano e Romina ha scelto di tentare la carriera di attrice ricalcando così le orme dei nonni materni. Per questo si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha studiato recitazione. E non solo. In un'intervista al Fatto Quotidiano, infatti, ha ammesso che proprio in quel periodo ha lavorato anche in un locale di spogliarelli. "Non mi sono mai sentita una figlia di papà", ha spiegato Romina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Hoin uno":ha rivelato un dettaglio del suoa Los. La figlia di Al Bano eha scelto di tentare la carriera di attrice ricalcando così le orme dei nonni materni. Per questo si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha studiato recitazione. E non solo. In un'intervista al Fatto Quotidiano, infatti, ha ammesso che proprio in quel periodo haanche in un locale di spogliarelli. "Non mi sono mai sentita una figlia di papà", ha spiegato...

