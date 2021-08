Green pass, ecco perché penso che la Libertà sia tutelata eccome! (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Mariano Puglisi “Libertà!” è una delle principali esclamazioni che si sente in questi giorni nelle piazze italiane da parte dei manifestanti contro l’ultimo provvedimento del governo, in particolare contro l’utilizzo del cosiddetto “Green pass” per lo svolgimento di alcune attività. Ormai numerosi studi scientifici e relative dichiarazioni di noti scienziati considerano il vaccino come la più importante ed efficace arma contro la Covid-19 (al femminile, è la malattia causata dal virus Sars-CoV-2), diminuendo drasticamente l’insorgere delle conseguenze più gravi (ricoveri in terapia intensiva e/o morte), e, quindi, permettendo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Mariano Puglisi “!” è una delle principali esclamazioni che si sente in questi giorni nelle piazze italiane da parte dei manifestanti contro l’ultimo provvedimento del governo, in particolare contro l’utilizzo del cosiddetto “” per lo svolgimento di alcune attività. Ormai numerosi studi scientifici e relative dichiarazioni di noti scienziati considerano il vaccino come la più importante ed efficace arma contro la Covid-19 (al femminile, è la malattia causata dal virus Sars-CoV-2), diminuendo drasticamente l’insorgere delle conseguenze più gravi (ricoveri in terapia intensiva e/o morte), e, quindi, permettendo un ...

