Fontana: “Sì a Green Corner in negozi e supermercati per prodotti sfusi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il Green Corner per negozi e supermercati ha avuto parere favorevole da parte della Conferenza unificata prevedendo un Contributo a fondo perduto in favore di esercenti commerciali di vicinato o di media o grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano la vendita di prodotti sfusi”. Così Ilaria Fontana, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica. “Detto contributo – spiega – è previsto al fine di ridurre la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ilperha avuto parere favorevole da parte della Conferenza unificata prevedendo un Contributo a fondo perduto in favore di esercenti commerciali di vicinato o di media o grande struttura per incentivare la vendita di detergenti oalimentari,o alla spina, o per l’apertura di nuoviche prevedano la vendita di”. Così Ilaria, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica. “Detto contributo – spiega – è previsto al fine di ridurre la ...

