È morto Achille Lollo, il boia del rogo di Primavalle (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – A quanto si apprende dal blog del giornalista Ugo Maria Tassinari, è morto Achille Lollo, ex militante di Potere Operaio ed ex terrorista condannato per il famigerato rogo di Primavalle. La notizia è stata divulgata da un altro protagonista della sinistra extraparlamentare degli anni Settanta, Dario Mariani: «Apprendo della morte di Antonio Pennacchi e di Achille Lollo. Lollo, che ho incrociato da giovanissimo nelle strade di Primavalle, è stato personaggio che non ho mai particolarmente amato, anche da prima ed anche ...

