Coronavirus Lazio. Oggi 513 nuovi positivi, 1 decesso: frenata del trend dei casi positivi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). I casi a Roma città sono a quota 201. Osserviamo anche Oggi una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “si registrano 513, compresi i recuperi (+92), 1(-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). Ia Roma città sono a quota 201. Osserviamo ancheuna ...

