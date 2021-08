Ciclismo su pista, Davide Cassani: “Me la sono goduta, è stato il trionfo di un gruppo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La straordinaria impresa dei ragazzi dell’inseguimento a squadre maschile ha rappresentato lo spirito e la forza di un gruppo, che non si limita a coloro che scendono in pista, ma viene da lontano. L’Izu Velodrome ha consacrato il Ciclismo su pista italiano in queste Olimpiadi di Tokyo 2020, e non è ancora finita. Dopo le delusioni in cui la nazionale azzurra al maschile è incappata su strada, Davide Cassani si è gustato lo spettacolo di Ganna, Consonni, Lamon e Milan: “sono l’uomo più felice del mondo, ho le lacrime agli occhi”, dichiara a SportMediaset ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) La straordinaria impresa dei ragazzi dell’inseguimento a squadre maschile ha rappresentato lo spirito e la forza di un, che non si limita a coloro che scendono in, ma viene da lontano. L’Izu Velodrome ha consacrato ilsuitaliano in queste Olimpiadi di Tokyo 2020, e non è ancora finita. Dopo le delusioni in cui la nazionale azzurra al maschile è incappata su strada,si è gulo spettacolo di Ganna, Consonni, Lamon e Milan: “l’uomo più felice del mondo, ho le lacrime agli occhi”, dichiara a SportMediaset ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - ilpost : Il record del mondo dell’Italia nel ciclismo su pista - tgamox : bellissimo ciclismo su pista. Più velodromi meno bici per strada #CiclismosuPista #OlimpiadiTokyo2020 - Grazia_MB : RT @Agenzia_Ansa: Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista. Gli azzurri hanno bat… -