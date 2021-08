Caso Amara, per il Csm Storari non fu scorretto verso Greco. Ma l’azione disciplinare sui verbali dati a Davigo resta sospesa. In attesa delle indagini di Brescia (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è un particolare che emerge dalla dieci pagine con cui la commissione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura da deciso di non trasferire il pm Paolo Storari da Milano dopo lo scontro con i vertici della procura guidata da Francesco Greco. Ebbene i consiglieri hanno deciso di fatto che non c’è fumus e neanche periculum per tre capi di imputazione nei confronti del magistrato. Mentre per quanto riguarda la “informale e irrituale” consegna da parte di Storari a Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm, nell’aprile del 2020 di copie non firmate di verbali dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è un particolare che emerge dalla dieci pagine con cui la commissionedel Consiglio superiore della magistratura da deciso di non trasferire il pm Paoloda Milano dopo lo scontro con i vertici della procura guidata da Francesco. Ebbene i consiglieri hanno deciso di fatto che non c’è fumus e neanche periculum per tre capi di imputazione nei confronti del magistrato. Mentre per quanto riguarda la “informale e irrituale” consegna da parte dia Piercamillo, allora consigliere del Csm, nell’aprile del 2020 di copie non firmate didell’ex ...

Advertising

fattoquotidiano : Caso Amara, il procuratore di Milano Greco indagato a Brescia per il ritardo nell’apertura del fascicolo sui verbal… - Italia_Notizie : Caso Amara, «il pm Storari non va spostato da Milano»: il Csm boccia la richiesta - infoitinterno : Caso Amara, «il pm Storari non va spostato da Milano»: il Csm boccia la richiesta di trasferimento - infoitinterno : Caso Amara: Storari rimane a Milano. Per il Csm 'comportamento corretto' - infoitinterno : Caso Amara, Storari resta a Milano -