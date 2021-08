Beach Volley | Italia-Qatar live | Lupo-Nicolai per un posto in semifinale

Advertising

Coninews : Sarà una lunga giornata olimpica. Il programma si apre già prima della mezzanotte per chiudersi nel pomeriggio con… - Eurosport_IT : Italia a caccia di medaglie nel nuoto, nella vela e nel ciclismo su pista, poi gli appuntamenti chiave di volley, p… - Eurosport_IT : ?? Volevamo solo informarvi che Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno fatto il punto del torneo Olimpico di beach volle… - sononatanera : Ricordo che a Rio 2016 in finale i nostri due del beach volley sono stati battuti dal Brasile. Il Brasile è fuori q… - MartinaParise5 : Lupo e Nicolai due belve del Beach volley! ?????? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #beachvolley -

Ultime Notizie dalla rete : Beach Volley

Rai Sport

L'ultima speranza di medaglia per l' Italia a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva da loro: Daniele Lupo e Paolo Nicolai . I vicecampioni olimpici dia Rio 2016 , dopo la vittoria agli ottavi di finale, troveranno l'osso più duro ai quarti: la coppia qatariota composta da Cherif - Ahmed , che occupano il primo posto del World Ranking e ...Alle 15 ci sarà spazio per ilcon la coppia formata da Lupo - Nicolai che affronta Qatar. Male Rachele Bruni nel nuoto, dove si piazza solo quattordicesima. Per la canoa Rizza e la ...L'ultima speranza di medaglia per l'Italia a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva da loro: Daniele Lupo e Paolo Nicolai. I vicecampioni olimpici di beach volley a Rio 2016, dopo ...L'ultima speranza di medaglia per l'Italia a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva da loro: Daniele Lupo e Paolo Nicolai. I vicecampioni olimpici di beach volley a Rio 2016, dopo ...