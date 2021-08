Afghanistan | Bertolotti Ispi | “Sud ed Est finiranno sotto controllo talebano”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) In, dove al ritiro delle forze internazionali è seguita un’avanzata talebana, è in atto “la prima fase di una guerra civile”. E il Paese finirà per essere “spaccato in due”, con le “capitali provinciali che saranno le ultime a cadere”, con “il sud e l’est che” e il resto del territorio che “potrebbe continuare a rappresentare nominalmente lo stato afghano”, anche se di fatto “diviso in feudi di potere non direttamente collegati e coordinati tra di loro”. E’ l’analisi di Claudio, ricercatore associatoe ...

... Interessi di Cina, Russia e Turchia Dialogo Cina - talebani: soldi e sicurezza? La Cina sta osservando attentamente gli ultimi sviluppi in. Come spiega Claudiosempre su 'ISPI ...Dialogo Cina - talebani: soldi e sicurezza? Anche la Cina sta osservando attentamente gli ultimi sviluppi in. Come spiega Claudioin questo ISPI commentary, da un lato ...Il 3 agosto un'ondata di esplosioni ha colpito la "Green zone" di Kabul, area fortificata e un tempo considerata sicura. "Obiettivo dell'attacco è stato il ministro della Difesa in carica, Bismillah K ...Lo United States Institute of Peace stima il numero totale di combattenti Fatemiyoun tra le 30.000 e le 60.000 unità La Fatemiyoun è formata da rifugiati afghani sciiti in Iran e da membri della minor ...