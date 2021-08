A fuoco la cornice di legno del Mediterraneo. E gli incendi diventano problema politico

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gliche da giorni devastano intere regioni del– dall’Italia alla Turchia, passando per la Grecia – assumono sempre più una dimensione politica e geopolitica. Di fronte a una devastazione che non ha precedenti, governi e amministrazioni locali si ritrovano a rincorrere la potenza di unalimentato dal cambiamento climatico e dalla cattiva gestione delle aree boschive. Con conseguenze drammatiche per gli esseri umani e gli ecosistemi, la cui fragilità è sotto gli occhi di tutti, in centinaia di migliaia di ettari ridotti in cenere. Nessun Paese si è fatto trovare pronto ad affrontare una crisi che gli esperti ...