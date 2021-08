Uomini e Donne: Giancarlo e Alessandra si sono lasciati «Mai più visto» (Di martedì 3 agosto 2021) Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello, del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciati. L’ennesima coppia del parterre ”adulto” del dating show di Maria De Filippi non è sopravvissuta fino a settembre. Scopriamo il motivo della rottura rivelato dalla dama. Leggi anche: Uomini e Donne: Aurora ha denunciato Giancarlo «Violenza nei mie confronti» Giancarlo e Alessandra a Uomini e Donne La... Leggi su donnapop (Di martedì 3 agosto 2021)Cellucci eChiariello, del trono over di, si. L’ennesima coppia del parterre ”adulto” del dating show di Maria De Filippi non è sopravvissuta fino a settembre. Scopriamo il motivo della rottura rivelato dalla dama. Leggi anche:: Aurora ha denunciato«Violenza nei mie confronti»La...

Advertising

DPCgov : #2agosto Oggi al Dipartimento ci ha fatto visita il Presidente Draghi. Un’occasione per visitare le sale operative… - Ettore_Rosato : Quanto accaduto in Val di Susa è inaccettabile. Non è la prima volta che cantieri della #Tav, vengono presi di mira… - Coninews : L'Italia avanza a suon di record! ?????????????? Nelle qualifiche dell'inseguimento a squadre entrambi i quartetti azz… - mimmomaiello : RT @michelelanzo: Gran parte degli atleti sono militari: caporali, sergenti, maggiori, tenenti, portano in alto lo spirito sportivo di donn… - Simona51885206 : RT @noitre32: Continuano a sbarcare clandestini, pochissime donne e bambini, tantissimi uomini. Loro NON si vaccineranno, il 60% è contrari… -