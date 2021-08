Trasporti, ENAC invia richiamo a Volotea e Wizz Air per ripetute violazioni dei diritti dei passeggeri (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati che hanno comportato notevoli disagi all’utenza, in alcuni casi creando anche problemi di ordine pubblico. A seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela i diritti dei viaggiatori aerei. L’Ente ha comunicato alle compagnie ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati che hanno comportato notevoli disagi all’utenza, in alcuni casi creando anche problemi di ordine pubblico. A seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (), ha scritto alle compagnie aereeAir richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela idei viaggiatori aerei. L’Ente ha comunicato alle compagnie ...

