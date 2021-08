Tragico incidente alle porte di Roma, si schianta contro una cisterna: conducente in codice rosso estratto dalle lamiere (Di martedì 3 agosto 2021) Stava percorrendo via Faustiniana, strada situata nel comune di San Gregorio da Sassola, quando ha avuto un terribile incidente. Il conducente di una vettura ha impattato con una cisterna che trasportava benzina. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Vittima in codice rosso Intorno alle 15:30 di oggi, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato presso il comune di San Gregorio da Sassola, in via Faustiniana la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina(24/A) per un incidente stradale. La collisione è avvenuta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Stava percorrendo via Faustiniana, strada situata nel comune di San Gregorio da Sassola, quando ha avuto un terribile. Ildi una vettura ha impattato con unache trasportava benzina. La vittima è stata trasportata in ospedale in. Vittima inIntorno15:30 di oggi, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato presso il comune di San Gregorio da Sassola, in via Faustiniana la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina(24/A) per unstradale. La collisione è avvenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Lavoro: Guerra, incidente Modena non può lasciarci indifferenti Con il tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto oggi a Camposanto, nel modenese, cresce ancora l'impressionante numero di 'morti bianche': 538 nei primi sei mesi dell'anno, come denuncia l'Inail. In ...

Cammina lungo l'Aurelia, il camion la travolge L'incidente di cui è rimasta vittima ha destato molta commozione fra i volontari dell'associazione ... Secondo una prima ricostruzione, questa mattina, poco prima del tragico impatto, Antonia Zamara ...

Tragedia del Mottarone, incidente probatorio limitato a causa del maltempo Rai News Frontale tra auto e motorino, anziano muore dopo un giorno di agonia in ospedale Incidente a Baronissi, uomo di 80 anni morto in ospedale dopo circa ventiquattro ore di agonia al Ruggi di Salerno ...

Incidente mortale sul lavoro a Castelletto Merli Un tragico incidente sul lavoro è accaduto oggi a Castelletto Merli. Un idraulico di 63 anni è morto mentre stava eseguendo dei lavori in un'abitazione ...

