Sting e la moglie Trudie sempre più napoletani! Vanno in giro con la maglia Spakke ' e Vetrine

(Di mercoledì 4 agosto 2021)e suasono stati immortalati durante la loro vacanza a Napoli in uno scatto singolare. La coppia è stata ripresa con indosso una t-shirt che porta il titolo di una delle canzoni più famose del rapper napoletano Clementino: "Spakk 'e". Ed è lo stesso cantante a postarlo sul suo profilo Facebook, accompagnato da questo post: "e la sua bellissimacon ladi 'Spakk e' sono la cosa più Rap che vedrete oggi. Grazie". L'immagine è diventata virale tra gli utenti in pochi minuti. Non ...

Non so se è tutto un caso, so che era in giro con il marito (che per chi non lo sapesse è il cantante) e si sono innamorati della nostra città!".... daa Phil Collins, Kate Bush, David Gilmour, Dire Straits ecc…). Tra i pezzi scelti ... sicuramente più diretto ed evocativo, e anche perché era il preferito di mia(!). Oggi la ...Sting e la moglie Trudie a spasso per Napoli. La coppia è stata immortalata durante la loro ultima vacanza: la foto è virale ...Il bassista ex Police e la consorte indossano la maglia del rapper Clementino. Lui ringrazia su Facebook: «È la cosa piu rap che vedrai» ...