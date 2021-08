Sony ZV-E10: fotocamera E-mount pensata per i vlogger (Di martedì 3 agosto 2021) Sony ha annunciato la nuova ZV-E10, una fotocamera a obiettivo intercambiabile APS-C, che spera di soddisfare le esigenze dei vlogger. La Sony ZV-E10 conserva molte delle caratteristiche apprezzate della ZV-1: obiettivo fisso in un formato di sensore più grande, shortcuts per la messa a fuoco e accesso rapido alle impostazioni principali pensate per i vlogger. Caratteristiche Tecniche Essendo una fotocamera più grande, ci sono anche alcuni vantaggi significativi che la tascabile ZV-1 non aveva. Ad esempio la porta jack per le cuffie, una migliore durata della batteria e un sensore più ... Leggi su all-i-tech (Di martedì 3 agosto 2021)ha annunciato la nuova ZV-E10, unaa obiettivo intercambiabile APS-C, che spera di soddisfare le esigenze dei. LaZV-E10 conserva molte delle caratteristiche apprezzate della ZV-1: obiettivo fisso in un formato di sensore più grande, shortcuts per la messa a fuoco e accesso rapido alle impostazioni principali pensate per i. Caratteristiche Tecniche Essendo unapiù grande, ci sono anche alcuni vantaggi significativi che la tascabile ZV-1 non aveva. Ad esempio la porta jack per le cuffie, una migliore durata della batteria e un sensore più ...

