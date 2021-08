Semestre bianco, partiti alzano la posta: Draghi sotto assedio (Di martedì 3 agosto 2021) L’ultima fase della Presidenza Mattarella rischia di diventare un pericoloso liberi tutti con il Semestre bianco (periodo durante il quale il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere) che autorizza a “spararla” grossa. Insomma, senza lo spauracchio delle urne, il timore è che i veti incrociati finiscano per moltiplicarsi fino al tentativo di dare vita a un nuovo Governo. E qualche avvisaglia di quello che potrebbe succedere c’è già stato. Risultato? Il Premier Draghi è finito a tempo record nel fuoco di fila dei partiti che compongono la sua maggioranza e che rendono il clima decisamente rovente, anche in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) L’ultima fase della Presidenza Mattarella rischia di diventare un pericoloso liberi tutti con il(periodo durante il quale il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere) che autorizza a “spararla” grossa. Insomma, senza lo spauracchio delle urne, il timore è che i veti incrociati finiscano per moltiplicarsi fino al tentativo di dare vita a un nuovo Governo. E qualche avvisaglia di quello che potrebbe succedere c’è già stato. Risultato? Il Premierè finito a tempo record nel fuoco di fila deiche compongono la sua maggioranza e che rendono il clima decisamente rovente, anche in ...

