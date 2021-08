Pescara | le immagini dalla pineta Dannunziana devastata dagli incendi

(Di martedì 3 agosto 2021) commenta Sarebbero sette i possibili inneschi dell'o che ha devastato ladidomenica 1 agosto, ma serviranno ulteriori perizie da parte dei Vigili del Fuoco per ...

Vito28milioni : @latwittipe @CostanzaRdO Il bello di andare in vacanza in montagna (quando si risiede al livello del mare) è anche… - peppe844 : RT @AgenziaVISTA: Incendio alla pineta Dannunziana a Pescara, le immagini dall'alto #Pescara #incendio pescara - peppe844 : RT @La7tv: #intanto Scene drammatiche nella zona sud di #Pescara: nelle immagini video girate da alcuni testimoni, si vedono i bagnanti in… - infoitinterno : Incendio Pineta Dannunziana a Pescara: le immagini dall'alto dei Vigili del Fuoco VIDEO - VerdiVeneto : RT @AgenziaVISTA: Incendio alla pineta Dannunziana a Pescara, le immagini dall'alto #Pescara #incendio pescara -

- - > Leggi Anche Incendi a: dall'alto, la pineta Dannunziana è un buco nero nel verde - - > Leggi Anche Il capo della Protezione Civile a 'Morning News': 'Dobbiamo imparare a tutelare il ...Ledelle fiamme che divorano la vegetazione e fanno scappare i bagnanti dalla spiaggia ... Intanto ai carabinieri hanno già avviato le indagini e ieri mattina hanno effettuato i primi ...Sarebbero sette i possibili inneschi dell'incendio che ha devastato la pineta Dannunziana di Pescara domenica 1 agosto, ma serviranno ulteriori perizie da parte dei Vigili del Fuoco per capire cosa ha ..."I danni ingeneratisi sono incalcolabili, sia per il patrimonio verde cittadino che per la popolazione stessa, scossa da comprensibile dolore e rabbia" ...