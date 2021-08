Manager Jacobs: "La sua impresa non associata a denaro. Marcell è un dipendente pubblico" (Di martedì 3 agosto 2021) “Non è mio interesse in questo momento che la sua impresa venga associata al denaro, tutto quello che sta uscendo sui giornali tra esperti o non esperti, sono liberi di farlo, posso dire che il tema denaro non viene toccato anche perchè Marcell è in primis un dipendente pubblico”. È la risposta data all’AGI da Marcello Magnani, agente di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri con il formidabile tempo di 9?80 a chi chiede quanto può valere in termini economici oggi Marcell Jacobs ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) “Non è mio interesse in questo momento che la suavengaal, tutto quello che sta uscendo sui giornali tra esperti o non esperti, sono liberi di farlo, posso dire che il temanon viene toccato anche perchèè in primis un”. È la risposta data all’AGI dao Magnani, agente di, campione olimpico dei 100 metri con il formidabile tempo di 9?80 a chi chiede quanto può valere in termini economici oggi...

