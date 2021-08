L' Ungheria provoca | ' Potremmo lasciare l' Ue entro il 2030'

Advertising

laregione : L’Ungheria provoca: ‘Nel 2030 noi fuori dall’Ue’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria provoca

laRegione

Lo scontro sullo Stato di diritto. Se gli attacchi ai nostri valori - fa sapere il governo Orban - da parte di Bruxelles dovessero proseguire, è una possibilità che potremmo prendere in considerazione... i Paesi Bassi e l'hanno completato l'iter di recepimento nei tempi previsti, ma senza ... uno squilibrio che, a detta dell'Autorità di Garanzia,"danni incalcolabili al finanziamento ...Ne ha parlato il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, alla tv ungherese Atv. In merito di diritti il governo ungherese ha diffuso un documento online in cui considera «le richieste politiche della Co ...'Speriamo che le nostre risposte alle osservazioni siano convincenti', ha auspicato il ministro delle Finanze, chiarendo che comunque l'Ungheria è pronta a fare da sé Uno scenario di divorzio che potr ...