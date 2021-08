Lo scoop dell’estate | novità bollenti per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Leggi su zon

(Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il settimanale Chiper: per lui un bebè in arrivo, per lei una nuova fiamma Il settimanale Chi riporta lo: stando ad alcune foto in spiaggia ci sarebberoper. Da questi scatti, infatti, sembrerebbe che per lui c’è un nuovo bebè in arrivo, mentre lei sta trascorrendo un’estate d’amore con la sua nuova fiamma. Insomma, entrambi dopo ...