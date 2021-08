Lazio, Zingaretti: “Saranno ripristinati i servizi per la prenotazione dei vaccini e l’anagrafe vaccinale entro 72 ore” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Saranno ripristinati i servizi per la prenotazione dei vaccini e l’anagrafe vaccinale entro 72 ore. Allo stesso tempo sono stati isolati e messi in sicurezza in appositi cloud tutti i dati dei servizi che non sono stati attaccati, come i dati sanitari. Attualmente, si ricorda ancora una volta, che sono attivi i servizi della Protezione Civile, del 118, del 112 e del centro trasfusionale”. Lo fa sapere il governatore laziale Nicola Zingaretti, aggiungendo: “I dati del bilancio ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “per ladei72 ore. Allo stesso tempo sono stati isolati e messi in sicurezza in appositi cloud tutti i dati deiche non sono stati attaccati, come i dati sanitari. Attualmente, si ricorda ancora una volta, che sono attivi idella Protezione Civile, del 118, del 112 e del ctrasfusionale”. Lo fa sapere il governatore laziale Nicola, aggiungendo: “I dati del bilancio ...

