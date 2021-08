Ivana Spagna il dramma dell’alluvione al lago di Como

(Di martedì 3 agosto 2021) L’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona deldi, non ha risparmiato neanche la villa di. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall’alluvione.«E adesso si pulisce» dice la cantante mentre spazza via con

L' ondata di maltempo che ha coinvolto il Nord Italia e, in particolare, la Lombardia e il lago di Como, ha colpito anche. La cantante ha condiviso un video su Instagram in cui ha mostrato le conseguenze dell'alluvione che ha interessato anche la sua villa, nei pressi del Lario. " Guarda che distruzione ", ...documenta con video le alluvioni di Como che hanno investito anche la sua villa e si dà da fare per rimuovere il fango In questi giorni, Como è stata vittima di frane e alluvioni che ...L’ondata di maltempo che ha coinvolto il Nord Italia e, in particolare, la Lombardia e il lago di Como, ha colpito anche Ivana Spagna. La cantante ha condiviso un video su Instagram in cui ha mostrato ...Ivana Spagna documenta con video le alluvioni di Como che hanno investito anche la sua villa e si dà da fare per rimuovere il fango ...