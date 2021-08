Indagato il dj della discoteca abusiva: istigava i clienti a protestare contro la polizia (Di martedì 3 agosto 2021) Siamo alle solite: l'Italia è a due passi dalla quarta ondata e i soliti no - mask fanno di testa loro organizzando festini e inneggiando contro chi fa il proprio mestiere. "State ballando..non è che ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Siamo alle solite: l'Italia è a due passi dalla quarta ondata e i soliti no - mask fanno di testa loro organizzando festini e inneggiandochi fa il proprio mestiere. "State ballando..non è che ...

TgLa7 : Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco #Greco, è #indagato a Brescia per aver ritardato l'apertura de… - lucatelese : Gaetano Aronica, il secondo consigliere comunale pistolero della Lega, indagato per tentato omicidio dopo aver spar… - globalistIT : - carlo_magnani : RT @Nazionalpop70: Luoghi di tortura specializzati nella violenza sessuale. Come la «Venda Sexy» o «La Discotéque», due centri della DINA c… - gabrielebandini : RT @Nazionalpop70: Luoghi di tortura specializzati nella violenza sessuale. Come la «Venda Sexy» o «La Discotéque», due centri della DINA c… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagato della Ambiente. Dietro gli incendi? Sempre i soliti interessi Si tratta, infatti, di un rimboschimento sul quale aveva indagato a metà degli anni '80 proprio ... Anche perch il mondo della gestione forestale e del servizio antincendio era inquinatissimo. E ...

I coniugi Gates finalizzano il divorzio. A Melinda già 3,3 miliardi di azioni Un portavoce di Bill ha anche ammesso che Gates avrebbe avuto una relazione con una dipendente Microsoft nel 2000, che il consiglio di amministrazione della società ha indagato nel 2019, sempre ...

L’avvocato Ghedini minacciato di morte, indagato stalker campano Il Mattino di Padova Liberalizzazione del subappalto: una scelta coraggiosa ma quali i rischi? La liberalizzazione dei subappalti risponde a più esigenze. Ora, però, per contrastare le infiltrazioni criminali, la corruzione e i cartelli serviranno seri controlli preventivi, basati sul rafforzam ...

Corigliano Rossano, ricettazione e possesso abusivo di armi: un arresto Gli investigatori hanno trovato due fucili (uno calibro 12 semiautomatico), con 11 cartucce, occultati dietro un divano in un magazzino vicino all’abitazione ...

