Deddy: la sorpresa ai fan. Il gesto del cantante stupisce Rosa Di Grazia (Di martedì 3 agosto 2021) Deddy continua a conquistare i suoi fan anche in videochiamata. Il gesto del cantante su Twitter stupisce la ballerina Rosa Di Grazia In queste ultime ore si torna a parlare del rapporto del cantante Deddy e della ballerina Rosa Di Grazia. Entrambi ex allievi dell’ultima edizione di Amici, luogo dove è nata anche la loro storia d’amore. Dopo Amici però qualcosa purtroppo ha smesso di funzionare tra loro, ed hanno scelto di percorrere strade separate. Deddy continua a collezionare innumerevoli traguardi con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 agosto 2021)continua a conquistare i suoi fan anche in videochiamata. Ildelsu Twitterla ballerinaDiIn queste ultime ore si torna a parlare del rapporto dele della ballerinaDi. Entrambi ex allievi dell’ultima edizione di Amici, luogo dove è nata anche la loro storia d’amore. Dopo Amici però qualcosa purtroppo ha smesso di funzionare tra loro, ed hanno scelto di percorrere strade separate.continua a collezionare innumerevoli traguardi con ...

Advertising

LucreziaGenove3 : @Marika99R_D @Federic80352321 @melissasantinii Esattamente, quando Rosa è stata 'sorpresa' in barca con Zarino gli… - labimbadideddy_ : RT @stoblvck: sono sull’autobus, felice come non mai. volevo ringraziare @sonodeddy per la sua dolcezza e disponibilità. sono felice di ave… - stoblvck : sono sull’autobus, felice come non mai. volevo ringraziare @sonodeddy per la sua dolcezza e disponibilità. sono fel… -