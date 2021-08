Cristo sequestrato a Levico

(Di martedì 3 agosto 2021) . Domenica ero aTerme, in Valsugana, e mi sono trovato davanti a una grande chiesa aperta, dedicata al Santissimo Redentore. Sono corso dentro per pregare. Non l’avessi mai fatto. Impossibile avvicinarsi all’altare colcrocifisso, anzi, impossibile avanzare all’interno della chiesa, fra l’altro davvero enorme (75 metri di lunghezza, 39 metri di altezza...), perché sia la navata centrale che quelle laterali erano bloccate da corde con appesi segnali di divieto. Evidentementecrocifisso non bastava, ci voleva anche illegato, in un folle esempio di bondage ecclesiastico. Mai visto nulla di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristo sequestrato

...Saleh è l'uomo che accompagnò padre Paolo Dall'Oglio per le strade di Raqqa dove venne... E si spiegò: non considerava per nulla fallito il disegno della Chiesa di, considerava ...... ucciso e sciolto nell' acido, scattata durante il periodo in cui il bambino era, ... Anche per te Gesùè morto e risorto.Atessa. Possedeva antiche monete, di epoca romana: 72enne nei guai. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di reperti archeologici ...