Covid, ora la Sardegna rischia la zona gialla. I dati (Di martedì 3 agosto 2021) Sardegna a rischio zona gialla: quindi regole e misure più stringenti già ad agosto, nella stagione del turismo, soprattutto per chi non è in possesso di green pass. L’isola, che ha visto crescere progressivamente l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di terapia intensiva, è arrivata a toccare – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) – la soglia critica del 10% (era all’1% a metà luglio) e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe in zona gialla secondo i nuovi parametri per il cambio colore delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021)a rischio: quindi regole e misure più stringenti già ad agosto, nella stagione del turismo, soprattutto per chi non è in possesso di green pass. L’isola, che ha visto crescere progressivamente l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti-19 nei reparti di terapia intensiva, è arrivata a toccare – secondo gli ultimidell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) – la soglia critica del 10% (era all’1% a metà luglio) e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe insecondo i nuovi parametri per il cambio colore delle ...

borghi_claudio : Studio dati: nelle morti di bambini segnalate come 'covid' non c'è ALCUNO STUDIO di nesso causale. Semplice rilevaz… - Agenzia_Ansa : Covid, è ora possibile per coloro che hanno i requisiti per il Green Pass e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'S… - fanpage : “Sono il figlio di uno dei primi medici morti di Covid a marzo dello scorso anno. Se mio padre avesse avuto la poss… - mimmocarriero : RT @ChiodiDonatella: SICCOME CHE ALLA #REGIONELAZIO QUALCUNO VOLEVA FARSI UNA '#SEGA' VOI PER ORA NON VI FATE IL #VACCINO E mi scuso per l… - MauroSita1 : RT @ChiodiDonatella: SICCOME CHE ALLA #REGIONELAZIO QUALCUNO VOLEVA FARSI UNA '#SEGA' VOI PER ORA NON VI FATE IL #VACCINO E mi scuso per l… -