CorMezz: Napoli innamorato della “variante Ounas” cerca un giocatore simile (Di martedì 3 agosto 2021) Il Corriere del Mezzogiorno non utilizza mezzi termini per descrivere un profilo di giocatore seguito dal Napoli: “innamorato della variante Ounas”. Che potrebbe far intendere che il francese possa davvero giocarsi le proprie possibilità in azzurro, ma in realtà non è proprio così. Infatti, secondo il quotidiano, il club cerca un giocatore simile a lui, che sappia saltare l’uomo, agire alle spalle della punta e creare problemi alla difesa con i suoi movimenti. Questo perché Ounas alla fine sembra destinato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Il Corriere del Mezzogiorno non utilizza mezzi termini per descrivere un profilo diseguito dal: “”. Che potrebbe far intendere che il francese possa davvero giocarsi le proprie possibilità in azzurro, ma in realtà non è proprio così. Infatti, secondo il quotidiano, il clubuna lui, che sappia saltare l’uomo, agire alle spallepunta e creare problemi alla difesa con i suoi movimenti. Questo perchéalla fine sembra destinato ...

Advertising

napolista : Il francese non è considerato per il futuro ma il club vorrebbe un calciatore con le sue caratteristiche: dribbling… - zazoomblog : Cormezz: in Abruzzo le due amichevoli del Napoli contro L’Aquila e Ascoli - #Cormezz: #Abruzzo #amichevoli #Napoli - napolista : Dovrebbero essere queste le avversarie per la seconda parte del ritiro estivo della squadra di Spalletti #napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : CorMezz Napoli Cormezz: in Abruzzo le due amichevoli del Napoli contro L'Aquila e Ascoli ... nel ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro, dovrebbero essere due le amichevoli che disputerà il Napoli. Il quotidiano scrive anche quali saranno, probabilmente, le avversarie. Si parla di L'Aquila e ...

Cormezz: Adl tratterà tanti temi, dall'ammutinamento al fallimento Champions ai piani per il futuro Oggi il presidente del Napoli tornerà a parlare in conferenza, da Roma, dopo quattro mesi di silenzio stampa Oggi il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, tornerà a parlare dopo il silenzio stampa inaugurato a febbraio. Il Corriere del Mezzogiorno racconta quali saranno gli argomenti trattati in conferenza stampa. La ...

Cormezz: in Abruzzo le due amichevoli del Napoli contro L'Aquila e Ascoli - ilNapolista IlNapolista Cormezz: in Abruzzo le due amichevoli del Napoli contro L’Aquila e Ascoli Dovrebbero essere queste le avversarie per la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro della squadra di Spalletti ...

... nel ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro, dovrebbero essere due le amichevoli che disputerà il. Il quotidiano scrive anche quali saranno, probabilmente, le avversarie. Si parla di L'Aquila e ...Oggi il presidente deltornerà a parlare in conferenza, da Roma, dopo quattro mesi di silenzio stampa Oggi il presidente del, Aurelio De Laurentiis, tornerà a parlare dopo il silenzio stampa inaugurato a febbraio. Il Corriere del Mezzogiorno racconta quali saranno gli argomenti trattati in conferenza stampa. La ...Dovrebbero essere queste le avversarie per la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro della squadra di Spalletti ...