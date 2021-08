Chievo, la Figc dispone lo svincolo di tutti i tesserati (Di martedì 3 agosto 2021) Nonostante la diffida del Chievo all’indirizzo della Figc con l’obiettivo di evitare lo svincolo dei giocatori, la Figc ha dato seguito al provvedimento dopo la decisione del Tar di respingere il ricorso del club: “La Federcalcio ha deciso per lo svincolo di tutti i tesserati del club veneto. Questa la nota della Figc: “Il Presidente Federale – visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società ChievoVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Nonostante la diffida delall’indirizzo dellacon l’obiettivo di evitare lodei giocatori, laha dato seguito al provvedimento dopo la decisione del Tar di respingere il ricorso del club: “La Federcalcio ha deciso per lodidel club veneto. Questa la nota della: “Il Presidente Federale – visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla societàVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato ...

