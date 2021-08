Calciomercato | Salernitana e Reggina | mano al portafoglio per il bomber

(Di martedì 3 agosto 2021) Si muove il. Laè certamente molto attiva e vuole chiudere subito due colpi. Tutti gli sforzi sono concentrati sul terzino destro Adjapong e sull'attaccante Di Carmine. Sarebbe certamente un colpo importante quest'ultimo considerando il valore tecnico e l'esperienza del calciatore. Per Di Carmine, il pressing è alto: pare sia stata avanzata un'offerta di un triennale di spessore (da circa 500 mila euro a stagione). Una spesa sicuramente sopra la media della Serie B, a testimonianza che la società calabrese è pronta ad investire (come fatto anche in passato). Molto attivo pure il Crotone che ha quasi definito l'arrivo di Ferrarini, ...

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Arriva #Kastanos dalla JuventusU23. Chiesti #Radovanovic e #Cassata al @GenoaCFC… - DiMarzio : #Crotone | Per #Simy opportunità di giocare in #Liga - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Arriva #Kastanos dalla JuventusU23. Chiesti #Radovanovic e #Cassata al @GenoaCFC. La situa… - bari_times : Calciomercato Salernitana, Orlando all'Alessandria - FilippoRubu00 : ??#Salernitana, serve una punta che possa fare reparto da sola. Gianluca #Lapadula ???? è uno dei candidati (insieme a… -

... giocando un ottimo secondo tempo contro la. Per Filippi entrambi 'stanno benissimo nel nostro contesto. Ci puntiamo molto, possono dare tanto in questa squadra". IlCon l'...Napoli - Simy, Tutino, Bonazzoli, Favilli e anche Gianluca Lapadula nella lista di obiettivi per l'attacco di Fabiani per rinforzare il reparto avanzato di Castori alla. ...L'allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per la seconda parte del ritiro: tra gli assenti diversi giocatori pronti a partire.Calciomercato Pescara, trovata l'intesa con la Ternana: Frascatore e Marilungo in biancazzurro, Sorensen passa al club umbro. Imminente la cessione di Fiorillo alla Salernitana, si cerca l'erede: piac ...