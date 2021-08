Audi - La RS 3 Sedan è la compatta più veloce al Nürburgring

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilha una nuova regina della categoria delle auto compatte: con un tempo di 7 minuti, 40 secondi e 748 centesimi, la nuovaRS 3ha infatti spodestato la Renault Megane RS Trophy-R, battendo il suo record sul giro di 4,6 secondi. successo a giugno. Il tentativo, però, non ha avuto luogo nei giorni scorsi: il pilota tedesco Frank Stippler, che ha portato al limite la vettura tra i cordoli dell'Inferno Verde, ha infatti completato il giro record a giugno (per questo nelle immagini si vede l'auto ancora camuffata). Per qualche ragione, però, la Casa dei Quattro Anelli ha deciso di comunicare i risultati solo ora. La RS ...

