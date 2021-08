1300 emendamenti in commissione al Green pass,900 della Lega (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo di Green pass per accedere a ristoranti, eventi, convegni e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 1.300sono stati presentati inAffari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo diper accedere a ristoranti, eventi, convegni e ...

