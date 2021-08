Un intervento ipocrita da parte del Comune, Medu contro lo sgombero Tiburtina a Roma (Di lunedì 2 agosto 2021) L’associazione esprime la propria rabbia contro lo sgombero del presidio sanitario di Piazzale Spadolini portato avanti dall’amministrazione capitolina Con un comunicato stampa pubblicato in data 28 Luglio 2021, l’associazione Medici per i Diritti Umani esprime tutto il proprio dissenso per lo sgombero portato avanti dal Comune di Roma del presidio sanitario in Piazzale Spadolini. Un’operazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) L’associazione esprime la propria rabbialodel presidio sanitario di Piazzale Spadolini portato avanti dall’amministrazione capitolina Con un comunicato stampa pubblicato in data 28 Luglio 2021, l’associazione Medici per i Diritti Umani esprime tutto il proprio dissenso per loportato avanti daldidel presidio sanitario in Piazzale Spadolini. Un’operazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Tiburtina, il Comune sgombera migranti e mette fioriere: 'Ma senza accoglienza resta intervento di facciata' 'Anche in questa occasione la situazione non è stata diversa: le persone allontanate da Piazzale Spadolini sono state letteralmente sostituite da fioriere, in un ipocrita intervento di ...

Un intervento ipocrita da parte del Comune, Medu contro lo sgombero Tiburtina a Roma L'associazione esprime la propria rabbia contro lo sgombero del presidio sanitario di Piazzale Spadolini portato avanti dall'amministrazione capitolina ...

