Troppi errori, l'Italia femminile cede al tie-break agli Usa (Di lunedì 2 agosto 2021) Le azzurre partono bene, si portano anche sul 2-1 ma pagano una gara al di sotto dei soliti standard. Ora il rischio è di un quarto di finale molto difficile con la Serbia

riscaldinii : RT @RobChippedEdge: nelle ultime due partite abbiamo fatto troppi errori dobbiamo darci una svegliata #italiausa #volleyball #Tokyo2020 #G… - GiuntiValerio : @marcofantasiatw @gianpaolonari Si ma 35 errori so o troppo anche per chi deve forzare per vincere, e sinceramente,… - federicoavagna1 : @colorsofeeling Sì poi gli errori sono veramente tanti, troppi se vuoi essere competitivo a questi livelli - bobbasvibes : abbiamo fatto troppi errori in battuta #GiochiOlimpici - xxblvckrose : partita strepitosa ma i troppi errori e i mancati cambi hanno fatto prevalere la potenza delle americane, speriamo… -