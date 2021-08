Tokyo 2020, trionfo Jacobs ma il Mirror provoca: “I 100 metri di Google” (FOTO) (Di lunedì 2 agosto 2021) “The Google 100 m” è il titolo provocatorio scelto dal The Mirror per raccontare il trionfo di Marcell Jacobs. Nel piccolo trafiletto dedicato all’impresa dell’azzurro, il quotidiano inglese lancia il proprio commento con una frase discutibile sulla caratura degli otto finalisti, lasciando intendere che fossero sconosciuti ai più senza la ricerca sul noto motore di ricerca. E c’è chi, in questo ‘attacco’ allo storico oro di Jacobs, ci vede ancora una piccola ripicca dopo la finale degli Europei di calcio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “The100 m” è il titolotorio scelto dal Theper raccontare ildi Marcell. Nel piccolo trafiletto dedicato all’impresa dell’azzurro, il quotidiano inglese lancia il proprio commento con una frase discutibile sulla caratura degli otto finalisti, lasciando intendere che fossero sconosciuti ai più senza la ricerca sul noto motore di ricerca. E c’è chi, in questo ‘attacco’ allo storico oro di, ci vede ancora una piccola ripicca dopo la finale degli Europei di calcio. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Jacobs: 'Pazzesco, io come Bolt. Un sogno diventato realtà' Piove felicità sulle parole e sul volto di Marcell Jacobs. I telefonini impazziscono di gioia pure loro, arriva la chiamata del premier Draghi, c'è il messaggio del presidente Mattarella, tutta la ...

Jacobs - Tamberi, notte insonne dopo l'oro. Marcell: 'In Texas sono solo nato, l'Italia è il mio Paese' ... da quando ho 10 mesi vivo in Italia, e l'Italia è il mio Paese', ha ribadito Jacobs , in collegamento dal villaggio olimpico dopo lo storico oro dei 100 metri alle di Tokyo 2020. È stata notte di ...

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Gianmarco Tamberi, da batterista rock a oro olimpico “Fino a qualche anno fa suonavo la batteria con una band di amici, ‘The Dark Melody’, ma ho dovuto smettere per mancanza di tempo”.

Bronzo per la 4X100 misti. Sul podio la vela italiana Bronzo azzurro nella 4x100 misti di nuoto maschile. Già sul podio anche la vela italiana. Gaia Sabbatini qualificata alle semifinali dei 1.500. Già ai quarti, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ung ...

