Tokyo 2020, Malagò e il matrimonio di Tamberi: “Ho fissato la data…” – Video (Di lunedì 2 agosto 2021) Gimbo Tamberi prima di lasciare l’Italia per i Giochi di Tokyo 2020 ha chiesto alla sua fidanzata Chiara Bontempi, di sposarlo. Malagò a Casa Italia ha scherzato con il campione del salto in alto. “Ho parlato a lungo con la tua ragazza e abbiamo fissato la data del matrimonio, settembre del 2022, un giovedì”, ha detto Malagò. “L’1 va bene? Mi piace come andata il 1 agosto”, ha aggiunto Tamberi. “Il 1 settembre 2022 è un giovedì può andare bene. Prepariamo una lista selezionata -ha aggiunto il numero uno del Coni-. Io fortunato? Alla fortuna bisogna ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Gimboprima di lasciare l’Italia per i Giochi diha chiesto alla sua fidanzata Chiara Bontempi, di sposarlo.a Casa Italia ha scherzato con il campione del salto in alto. “Ho parlato a lungo con la tua ragazza e abbiamola data del, settembre del 2022, un giovedì”, ha detto. “L’1 va bene? Mi piace come andata il 1 agosto”, ha aggiunto. “Il 1 settembre 2022 è un giovedì può andare bene. Prepariamo una lista selezionata -ha aggiunto il numero uno del Coni-. Io fortunato? Alla fortuna bisogna ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - ascochita : RT @Phastidio: Attenzione al sorvolo. Olimpiadi di Tokyo 2020, la Polonia concede il visto umanitario alla velocista bielorussa Timanovsk… - sportface2016 : #Tokyo2020, Alex #Schwazer: '#Jacobs? Quando uno va forte spuntano fuori accuse sterili di alcuni invidiosi...' -