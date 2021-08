Superbike | GP Repubblica Ceca 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Torna in scena il Mondialeche, a differenza delle scorse annate, prosegue anche nel cuore dell’estate. Dall’Olanda si passa alla, per il sesto appuntamento della stagione. Non si correrà, però, nel canonico tracciato di Brno, bensì si andrà a Most, nuovo scenario per la garacon i suoi 4.222 metri e 21 curve. Un lay-out particolare, che permetterà sorpassi e spettacolo nella categoria dedicate alle moto derivate di serie. Cosa dovremo attenderci, quindi, dalla tappa della? Jonathan Rea, reduce dalla tripletta di Assen, ...

E potremmo rivederlo in pista tra una settimana quando il mondialefarà tappa a Most inCeca. Il ravennate, del resto, non si è mai trovato sulla Yamaha R6 della squadra francese,...Il prossimo appuntamento in pista è in programma il 6 agosto, sul tracciato di Most, inCeca, e il francese darà il massimo per tornare subito alla guida della sua ZX - 10RR. SBK Assen, ...Torna in scena il Mondiale Superbike 2021 che, a differenza delle scorse annate, prosegue anche nel cuore dell'estate. Dall'Olanda si passa alla Repubblica Ceca, per il sesto appuntamento della stagio ...Il californiano disputerà tutto il mondiale con la squadra italiana. Arrivato in Europa giovanissimo ha corso in Francia, UK e Spagna, prima di tornare in USA nel MotoAmerica ...