(Di lunedì 2 agosto 2021) Nel pomeriggio di domenica un incendio ha interessato la zona sud della città di Pescara, causando un fuggi fuggi generale dei cittadini, le scene documentate sono drammatiche. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto anche le abitazioni, distruggendo tutto ciò che incontravano sul loro percorso. Per il vasto incendio è stata aperta un'inchiesta

rtl1025 : ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitaz… - emergenzavvf : #Pescara, #incendio alla Pineta Dannunziana, dalle 14:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, 2 elicotteri e un… - emergenzavvf : #Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenut… - glooit : Pescara, incendio devasta la città | Video leggi su Gloo - scorpio66966 : RT @emergenzavvf: #Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenuto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara incendio

. "Oggi piangiamo tutti i danni di un incendio devastante in varie zone della regione. Ma, ancora una volta, chi è alla guida dell'Abruzzo rincorre gli eventi come se si trattasse di qualcosa ...... afferma Nicola Sichetti, Presidente di Cia - Agricoltori Italiani Chieti -, "Durante la ... con il proliferare di rovi e sterpaglia, le conseguenze in caso di incendio sono devastanti, come ... La foto dall'alto della Riserva naturale Pineta Dannunziana mostra l'enorme macchia nera all'indomani dei quindici focolai scoppiati.