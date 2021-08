Minacciano una ragazza in un parcheggio in zona pub: denuncia e Daspo Willy per tre giovani (Di lunedì 2 agosto 2021) Un altro episodio di violenza con protagonisti dei giovanissimi nella zona dei pub che ha portato la Questura ad emettere il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Un altro episodio di violenza con protagonisti deissimi nelladei pub che ha portato la Questura ad emettere il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di ...

Advertising

Dixid_IT : Questa non è la prima e non sarà l'ultima. Il problema è che molte di queste storie rimangono 'segrete' e secondo m… - fracchio_2 : @BagueraDaniela @Pinzie @ZombieBuster5 Minacciano obblighi e greenpass proprio perché gli 'scettici' nei confronti… - Aprilia_News : Minacciano una #ragazza facendola fuggire dalla zona dei pub, DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI PER 3 GIOVANI - chesucced : Bulent ma a chi vuoi raccontarla, perché ora per una quotazione in borsa quattro agricoltori minacciano una persona #braveandbeautiful - Giovanni1946861 : @CarloCalenda Bauman Nella realtà di oggi potremmo elencare migliaia e m di elementi liquidi che minacciano di affo… -