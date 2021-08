Manager accusato di violenza sessuale, chiesto il giudizio immediato per Antonio Di Fazio (Di lunedì 2 agosto 2021) giudizio immediato: sarebbe questa la richiesta avanzata dalla Procura di Milano al Gip per Antonio Di Fazio, Manager arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 21enne. L’uomo, imprenditore nel settore farmaceutico, è in carcere dal maggio scorso, accusato di aver abusato della giovane dopo averla narcotizzata. La Procura di Milano avrebbe chiesto il giudizio immediato a carico dell’imprenditore Antonio Di Fazio, arrestato con l’accusa di aver ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021): sarebbe questa la richiesta avanzata dalla Procura di Milano al Gip perDiarrestato con l’accusa diai danni di una 21enne. L’uomo, imprenditore nel settore farmaceutico, è in carcere dal maggio scorso,di aver abusato della giovane dopo averla narcotizzata. La Procura di Milano avrebbeila carico dell’imprenditoreDi, arrestato con l’accusa di aver ...

