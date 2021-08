Locatelli Juve, anche il PSG sul centrocampista: il retroscena con Leonardo (Di lunedì 2 agosto 2021) Locatelli Juve, anche il PSG sul centrocampista di proprietà del Sassuolo: c’è un retroscena con Leonardo anche il Paris Saint-Germain si sarebbe inserito nella corsa a Manuel Locatelli. Questa è la novità delle ultime ore, stando a quanto riportato da Le10Sports. I francesi, che hanno deciso dunque di sfidare Juventus, Arsenal, Liverpool e Chelsea, vogliono fare leva sul loro direttore sportivo: Leonardo ha già avuto Locatelli durante la sua avventura al Milan e potrebbe giocare un ruolo importante nella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021)il PSG suldi proprietà del Sassuolo: c’è unconil Paris Saint-Germain si sarebbe inserito nella corsa a Manuel. Questa è la novità delle ultime ore, stando a quanto riportato da Le10Sports. I francesi, che hanno deciso dunque di sfidarentus, Arsenal, Liverpool e Chelsea, vogliono fare leva sul loro direttore sportivo:ha già avutodurante la sua avventura al Milan e potrebbe giocare un ruolo importante nella ...

Advertising

romeoagresti : Definito #KaioJorge, la #Juve ora vuole chiudere per #Locatelli. E il #Sassuolo inizia a ragionare su una valutazio… - romeoagresti : Nelle ultime ore l’entourage di #Pjanic ha contattato nuovamente la #Juve per provare ad accelerare. La palla ora p… - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - ClaraPorta4 : RT @salpaladino: Qui finisce che se lo compra direttamente Locatelli il cartellino pur di andare alla Juve - _Yaakamoz_ : RT @giusymc98: La mia estate è un pendolo che oscilla tra l’attesa della firma di Locatelli alla Juve e quella di George Russell in Mercede… -