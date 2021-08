Lo scorso autunno le zone a colori hanno evitato 25mila ricoveri. A confermarlo è uno studio pubblicato dalla Fondazione Bruno Kessler insieme a Iss e Inail (Di lunedì 2 agosto 2021) Le misure introdotte lo scorso autunno con il Dpcm del 3 novembre 2020 per mitigare gli effetti dell’epidemia di Covid in Italia hanno permesso di ridurre la trasmissibilità del virus del 13-19% in zona gialla, del 27-38% in zona arancione e del 36-45% in zona rossa. È questo il risultato principale di uno studio congiunto tra Fondazione Bruno Kessler, Istituto Superiore di Sanità e Inail pubblicato sulla rivista Nature Communications. Lo studio, fa sapere in una nota l’Iss, ha evidenziato come la zona gialla sia stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Le misure introdotte locon il Dpcm del 3 novembre 2020 per mitigare gli effetti dell’epidemia di Covid in Italiapermesso di ridurre la trasmissibilità del virus del 13-19% in zona gialla, del 27-38% in zona arancione e del 36-45% in zona rossa. È questo il risultato principale di unocongiunto tra, Istituto Superiore di Sanità esulla rivista Nature Communications. Lo, fa sapere in una nota l’Iss, ha evidenziato come la zona gialla sia stata ...

