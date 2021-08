GTA Online si trasforma in Mario Kart grazie all' ultimo aggiornamento

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 agosto 2021) GTAè la modalità multiplayer di Grand Theft Auto V ed in questo periodo ha riacceso l'amore dei fanall'Los Santos Tuners. In mezzo a questa febbre per il motorsport e le corse, gli utenti hanno voluto rendere omaggio a uno dei titoli più amati del genere:. Per fare questo, hanno organizzato delle gare che cercano di ricreare i divertenti tracciati del titolo Nintendo. Un gruppo di giocatori di GTAha cercato di presentare le corse diall'interno del titolo. Per fare ciò ...