Ciclismo su pista | Filippo Ganna e il quartello sono in semifinale per l’oro a Tokyo 2020! Solo 8 decimi dalla Danimarca

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia dell’inseguimento individuale inizia nel migliore dei modi le Olimpiadi., Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni hanno sbriciolato il precedente record italiano e hanno realizzato il tempo di 3’45?895.i campioni del Mondo della, che hanno finito la prova in 3’45?014,riusciti a fare meglio rispetto ai rappresentati del Bel Paese. Il quartetto dello Stivale, dunque, si giocherà, al prossimo turno, la finale per. Il terzo tempo, l’unico, peraltro, accostabile ai primi due, lo ha fatto registrare la Nuova Zelanda. I vicecampioni del ...

Dopo le azzurre, sono scese in pista le tedesche che hanno lasciato tutti a bocca aperta. La Germania, trascinata da Mieke Kroeger, che è rimasta in testa per oltre due chilometri, ha fatto registrare il tempo pazzesco di 4'07"307. Alle Olimpiadi di Tokyo, è cominciato il programma del ciclismo su pista. L'Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova di inseguimento a squadre femminili: domani in una delle quattro batterie sfiderà la Germania che ha fatto ...