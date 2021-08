Chiellini incontra la Juve. Ecco quando può rinnovare (Di lunedì 2 agosto 2021) Il giorno di Chiellini e degli altri campioni d'Europa e dei reduci dalla Coppa America. Dopo la domenica di riposo seguita alla vittoria sul Monza nel Trofeo Berlusconi, oggi la Juve torna al lavoro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) Il giorno die degli altri campioni d'Europa e dei reduci dalla Coppa America. Dopo la domenica di riposo seguita alla vittoria sul Monza nel Trofeo Berlusconi, oggi latorna al lavoro ...

La settimana di Chiellini: quando arriva e incontra la Juve, tutti i nodi ... Davide Lippi , non ha nascosto un certo malcontento per non essere stato ancora contattato dalla dirigenza della Juventus per parlare del rinnovo di Chiellini, un simbolo e un uomo fondamentale in ...

