Calciomercato Juventus: apertura per Demiral. I dettagli della trattativa (Di lunedì 2 agosto 2021) Nuovi aggiornamenti sul futuro di Demiral: Atalanta in pressing, gli scenari sul futuro del difensore della Juventus Nuovi contatti tra Juventus e Atalanta per Merih Demiral, che potrebbe rimpiazzare in nerazzurro Romero considerando l’assalto del Tottenham per l’argentino. Il club bianconero – come riporta Sky Sport – avrebbe aperto alla cessione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto del difensore turco. Opzione che permetterebbe al giocatore di scendere in campo con continuità e alla Juve di non perdere il controllo sul suo cartellino. L’eventuale approdo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Nuovi aggiornamenti sul futuro di: Atalanta in pressing, gli scenari sul futuro del difensoreNuovi contatti trae Atalanta per Merih, che potrebbe rimpiazzare in nerazzurro Romero considerando l’assalto del Tottenham per l’argentino. Il club bianconero – come riporta Sky Sport – avrebbe aperto alla cessione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto del difensore turco. Opzione che permetterebbe al giocatore di scendere in campo con continuità e alla Juve di non perdere il controllo sul suo cartellino. L’eventuale approdo di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - cheobravo : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - lukapzi93 : #Demiral al posto di #Romero è nettamente un downgrade per l #Atalanta #Juventus #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, ufficiale: Chiellini rinnova fino al 2023 Il calciomercato della Juventus mette un tassello importante, anche se annunciato: è arrivato infatti il rinnovo di contratto tanto atteso. Giorgio Chiellini sarà un pilastro della squadra di Allegri per ...

Calciomercato 2021, tutte le trattative. Voci su Ronaldo via dalla Juve Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech Giorgio Chiellini ha rinnovato con la Juventus . Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ...

Calciomercato Juve, Demiral via? Torna libero un posto da extracomunitario Tuttosport Non solo Fere – Il mercato delle altre di B, i movimenti ufficiali della giornata Ecco le operazioni delle avversarie della Ternana. L’Alessandria prende Orlando e rinforza il suo attacco, Adorante torna in serie C. Facciamo la consueta panoramica sui movimenti ufficiali che nella ...

Juventus, Chiellini rinnova: l’annuncio UFFICIALE del club La Juventus ha annunciato che Giorgio Chiellini resterà ancora un giocatore bianconero fino al 2023. Un punto fermo per la difesa di Allegri ...

Ildellamette un tassello importante, anche se annunciato: è arrivato infatti il rinnovo di contratto tanto atteso. Giorgio Chiellini sarà un pilastro della squadra di Allegri per ...Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech Giorgio Chiellini ha rinnovato con la. Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ...Ecco le operazioni delle avversarie della Ternana. L’Alessandria prende Orlando e rinforza il suo attacco, Adorante torna in serie C. Facciamo la consueta panoramica sui movimenti ufficiali che nella ...La Juventus ha annunciato che Giorgio Chiellini resterà ancora un giocatore bianconero fino al 2023. Un punto fermo per la difesa di Allegri ...