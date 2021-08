Attacco hacker alla Regione Lazio: l’ipotesi della talpa e i dati personali di Draghi a rischio (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Chi ha compiuto l’Attacco hacker contro il Centro elaborazione dati (Ced) della Regione Lazio, disattivando anche il portale Salute? L’autore (o gli autori) è al momento ignoto, ma secondo la Polizia postale che sta indagando sulla vicenda è possibile che l’Attacco sia partito dall’estero. Ci sarebbe pure una richiesta di riscatto in bitcoin, su cui gli agenti stanno cercando di far luce. Sta di fatto che i danni al portale della Regione guidata da Nicola Zingaretti sono senza alcun dubbio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Chi ha compiuto l’contro il Centro elaborazione(Ced), disattivando anche il portale Salute? L’autore (o gli autori) è al momento ignoto, ma secondo la Polizia postale che sta indagando sulla vicenda è possibile che l’sia partito dall’estero. Ci sarebbe pure una richiesta di riscatto in bitcoin, su cui gli agenti stanno cercando di far luce. Sta di fatto che i danni al portaleguidata da Nicola Zingaretti sono senza alcun dubbio ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - GfZucchi : Regione Lazio, Zingaretti: è attacco terroristico - lunedi19 : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio -